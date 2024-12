Sacha revela de quem 'guarda rancor' e fala em sair com Flora após Fazenda

Sacha falou na madrugada deste sábado (7) sobre quem são os peões com quem pretende estabelecer uma amizade fora da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha revelou que não guarda rancor de Flora, recém-eliminada, e gostaria de sair com a filha de Arlindo Cruz.

A Flora é uma menina que, lá fora, vou sair pra tomar uma cerveja, a gente vai se entender e ficar de boa. Aqui, o jogo f*deu a nossa relação (…) Gizelly, Fernando e Zé Love, eu não quero relação nenhuma Sacha Bali

Luana disse que também gostaria de ser amiga da ex-peoa: "Óbvio, eu também quero. Ela é super legal, gente. Flora é uma mulher incrível. a gente já concordou que, no jogo, ela se amedrontou um pouco, porque nossos aliados saíram e ela se escondeu. Mas a história dela é bizarra".

Sacha disse não guardar rancor de Flora —diferente de Gizelly, Fernando e Zé Love. "É uma galera que não quero relação nenhuma. Com ela (Flora), mano, suave... Suelen também, suavão".

Yuri concordou. "Elas levantaram tanta pauta que se perderam."

Luana disse que ambas são "mulheres incríveis", com caráter "incrível" e com quem quer ter uma amizade fora do reality. "Caráter mais ou menos", interrompeu Sacha.

A peoa explicou: "Elas têm muito caráter, mas aqui dentro, a gente tá em situações que nunca tivemos lá fora. A gente tem um desvio de caráter. A gente não se torna uma pessoa mau-caráter."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 46367 votos 0,15% Albert Bressan 0,08% Flor Fernandez 1,18% Gui Vieira 2,48% Gilsão 0,45% Juninho Bill 0,15% Luana Targino 30,37% Sacha Bali 48,06% Sidney Sampaio 13,87% Vanessa Carvalho 3,21% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 46367 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso