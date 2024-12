Equipe de 'Avowed' promete RPG altamente explorável e repleto de surpresas

De "Dragon Age: Inquisition" (2014) a "Baldur's Gate III" (2023), a última década tem sido ótima para fãs de jogos de RPG cheios de customização, narrativas e mundos fantásticos. Cada vez mais próximo, 2025 já tem o primeiro grande título do gênero com "Avowed", fantasia medieval que chega ao PC e aos consoles Xbox em fevereiro.

Ótima década para RPGs

Durante a CCXP 24, Splash conversou sobre a aventura épica com os desenvolvedores da Obsidian Entertainment. "Tem sido um bom momento para os jogadores lembrarem o que amam no gênero, e o quão empolgante é fazer parte de um mundo rico e colorido, vivendo na pele de um personagem e criando seu próprio caminho pela história", falou a diretora Carrie Patel sobre a ótima década para os RPGs. "Nós, desenvolvedores, também somos jogadores, então é ótimo poder jogar esses outros jogos, e nos enche o coração ver a enorme demanda do público pelo tipo de experiência que nós construímos."

"Avowed" é criado por gente com duas décadas de experiência no estilo. O estúdio não é nenhum novato no gênero, muito pelo contrário, se dedica integralmente à aventuras do tipo desde o começo dos anos 2000, responsável por obras como "Fallout: New Vegas" (2010), "Pillars of Eternity" (2014) e "Pentiment" (2022).

Explorável e cheio de surpresas

Equipe disse ter desejo de fazer o jogo ser muito explorável. Segundo Ryan Warden, diretor de produção, a ideia é "preencher todos os espaços exploráveis com pequenas surpresas para o jogador encontrar, seja um equipamento, material de melhoria para ficar mais poderoso, ou — o que mais gosto — pequenos momentos de narrativa". Já Patel aproveitou para completar que a equipe está tão calejada que já pegou o jeito de preencher o mundo com novidades divertidas:

Nesse estado do desenvolvimento, é comum darmos uma volta pelo mundo, chegar em algum lugar e pensar 'aqui parece ser onde encontraria algo legal', e aí colocamos algo legal ali (risos). A equipe do design de níveis está experiente em entender o que chama a atenção dos jogadores, e trabalhar com os artistas de ambiente para garantir que tudo esteja guiando os jogadores pelo nosso mundo — não de uma forma limitante, mas de um jeito que os faça encontrar as surpresas, gentilmente os incentivando a sair do caminho comum para encontrar histórias e missões paralelas. Carrie Patel, diretora de "Avowed"

Profundidade de sistemas dos RPGs é incomparável em relação a qualquer outro tipo de game, diz Carrie Patel. "Mais do que em qualquer outro gênero, RPGs são uma cuidadosa mistura de todos os sistemas e elementos", afirma. "Em alguns, é uma fantasia de poder, em que o jogador tem o máximo de habilidades, e em outros é uma luta por sobrevivência. Tendo em mente o tipo de experiência que queremos construir, o mundo que estamos criando e o papel que o jogador desempenha, podemos garantir a sensação de novidade. A profundidade mecânica e narrativa de RPGs significa que sempre há algo para explorar."

'Avowed' é um RPG de fantasia em primeira pessoa da Obsidian Entertainment Imagem: Divulgação

Ryan Warden afirma que o apelo dos RPGs — e de "Avowed" — é dar as ferramentas para cada jogador criar própria história: "Como seres humanos, somos atraídos por histórias. Uma das coisas mais legais de RPGs — especialmente os da Obsidian, cujo nosso lema é 'Seus mundos, seus modos' — é que você pode escolher e moldar sua própria história, e depois compartilhar isso com os seus amigos e descobrir o quão diferente é a experiência deles. Há algo muito recompensador e satisfatório nisso, então acho que os RPGs vão durar para sempre, e estou animado com o futuro."

RPG de fantasia em primeira pessoa, "Avowed" chega ao PC e aos consoles Xbox Series X e S em 18 de fevereiro de 2025. O game chega ao catálogo do serviço Xbox Game Pass já no lançamento.