CCXP 24: Pane elétrica provoca apagão e deixa estandes no escuro

Uma pane elétrica provocou apagão em parte dos estandes deste terceiro dia de CCXP 2024, ocorrido neste sábado (7), em São Paulo.

O que aconteceu

Um breve apagão deixou partes do evento sem luz por pelo menos 10 minutos. Era por volta das 14h27 quando as luzes no local se apagaram e só voltaram por volta das 14h37.

Apagão atingiu o meio do pavilhão e o espaço Artists' Valley. O espaço dos artistas costuma de filas de fãs para receber autógrafos de quadrinistas presentes no evento. Artistas e público precisaram usar as lanternas de seus celulares.

Repórteres de Splash que estão no evento também relataram que a interrupção no fornecimento de energia atrasou entrevistas que estavam programadas.

Em nota, a organização da CCXP 24 informou que o apagão foi resultado de uma "instabilidade", mas que o "evento segue normalmente". "A organização do festival informa que, no início da tarde, foi detectada uma instabilidade na infraestrutura elétrica do São Paulo Expo, impactando parcialmente alguns espaços do evento. As equipes técnicas foram imediatamente acionadas e estão realizando o restabelecimento de forma gradual. O evento segue normalmente, conforme a programação, sem atrasos ou cancelamentos".

Após a falha elétrica, a CCXP 24 segue conforme o previsto, com todos os estandes funcionando.