Barry Keoghan rebate rumores de que traiu Sabrina Carpenter: 'Desumano'

O ator Barry Keoghan desabafou em seu X (antigo Twitter), neste sábado (7), após rumores de que teria traído a cantora Sabrina Carpenter.

O que aconteceu

Ele disse que se viu "obrigado a responder" após seu nome circular por dias pela internet. "Não posso ficar sentado e aguentar tudo isso. Meu nome circulou pela internet de maneiras que normalmente não respondo. Me vejo obrigado a responder agora porque está chegando a um ponto em que muitos limites estão sendo ultrapassados".

Desativei minha conta porque não posso mais permitir que essas coisas me distraiam de minha família e de meu trabalho. As mensagens que recebi não deveriam ser lidas por ninguém. Mentiras absolutas, ódio, comentários nojentos sobre minha aparência, caráter, como sou como pai e tudo de mais desumano que você possa imaginar. Destruindo meu caráter e tudo pelo que trabalhei arduamente e defendo. Falando sobre minha infância, e como eu cresci, e arrastando minha querida mãe para isso também.

Barry Keoghan, em carta publicada no X, justificando a exclusão de sua conta no Instagram

Please be respectful

x pic.twitter.com/N03eHAIbC8 -- Barry Keoghan (@BarryKeoghan) December 7, 2024

A situação do casal ficou "desafiadora" após ela começar a sair em turnê e ficar ausente, segundo a revista Us Weekly. "As agendas deles não estavam se alinhando. Todo o tempo que passaram separados foi difícil manter um relacionamento em meio à explosão de sua carreira", disse uma fonte à revista.

Segundo a pessoa próxima ao casal, Sabrina estava "sendo puxada em tantas direções" e não tinha tempo para "se comprometer" com um relacionamento. "Ela atingiu um nível enorme de estrelato, então tem sido mais difícil se concentrar e estar presente para ele em um relacionamento", diz a fonte. "Grande parte do problema é que ela mal tem tempo para si mesma, muito menos para um relacionamento".

O rompimento entre os dois aconteceu no último mês. "Eles esperavam poder passar mais tempo juntos e isso afetou o relacionamento", contou uma segunda fonte.

O casal se conheceu em 2023 durante um evento de moda em Paris e começou a namorar em janeiro deste ano. Juntos, eles chegaram a estrelar o videoclipe "Please Please Please" da Sabrina Carpenter, que estreou no início deste ano.