Acordo judicial: filha de Tom Cruise e Katie Holmes vira milionária aos 18

Suri Cruise, 18, recebeu uma fortuna milionária de um fundo criado pelo pai, Tom Cruise, e a mãe, Katie Holmes.

O que aconteceu

Segundo o Daily Mail, ao ser divorciarem em 2012, Katie Holmes e Tom Cruise criaram um "fundo de divorcio", em que juntos construíram um montante que seria dado à única filha do casal. Os pais também planejaram que ela receberia parte do dinheiro aos 18 anos, completados em abril deste ano, e o restante aos 30 anos, para que não fosse "sobrecarregada" com a fortuna.

Apesar do valor não ter sido divulgado, o jornal britânico lembra que o pai tem uma fortuna de US$ 600 milhões (R$ 3,65 bilhões), e a mãe avaliada em US$ 25 milhões (R$ 152,2 milhões).

Com o divórcio, Cruise concordou em pagar uma pensão alimentícia de cerca de US$ 33 mil ao mês (R$ 200 mil), além de todos os custos de saúde, seguros, educação, faculdade e atividades extracurriculares. No momento, Suri ingressou na Universidade Carnegie Mellon, que teve o valor de US$65 mil (R$ 395 mil) de despesas anuais.

Katie também criou um fundo próprio para garantir o futuro de sua única filha. De acordo com uma fonte que falou ao jornal, ela deseja que a jovem seja sustentada e tenha uma vida confortável. "Katie tem uma mentalidade financeira e está cuidando de sua filha, é claro."

Cruise também é pai de Isabella e Connor, frutos de seu casamento com Nicole Kidman.