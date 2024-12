Yas: Davi revolucionou seu próprio pós-BBB e virou Pinóquio brasileiro

Davi Brito, acusado novamente de usar Photoshop em foto de sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, revolucionou o seu próprio pós-BBB e virou o 'Pinóquio brasileiro', afirmou a apresentadora Yas Fiorelo no Splash Show desta sexta-feira (6).

É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante esse Davi Brito. Olha, eu não previ que ele conseguiria mudar o rumo da trajetória dele assim, após a final do BBB, dessa maneira.

Eu esperava qualquer coisa do Davi, menos ele ter virado o Pinóquio brasileiro. Por essa eu realmente não estava esperando. Eu não contava com a astúcia dele.

Eu acho fascinante. Essa viagem dele para Dubai é tudo de bom. Você tem que ver a irmã dele em Dubai. Ele e a irmã, sabe, são figuras muito interessantes. Eles são diferenciados, né?

Teve também a imagem que ele estava esquiando e aí não era ele, a viagem que ele fez. A gente chegou até falar foi para o Chile, que ele foi e a gente comentou isso aqui, foi quando ele estava no Chile.

Yas Fiorelo

Leão Lobo destacou que não é a primeira vez que o ex-BBB faz algo do tipo.

Eu não sei se isso é bom, mas são diferenciados, né? É impressionante. Eu vi uma foto dele nessa coisa de Dubai, ele perto do cabo, ele está de sunga. Bom o moço, viu?

Gostei, gostei. Mas esse negócio aí, já não teve outra história dele que ele botou, acrescentou uma imagem?

E teve outra coisa ainda que eu me lembro se a gente falou aqui, foi logo que ele saiu da casa [BBB]. Foi o termômetro, o termômetro brasileiro. É, ele não aprende.

Leão Lobo

