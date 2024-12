Perline: Flora achou que teria grande torcida, mas levou balde de água fria

Eliminada desta semana de A Fazenda 16 (Record), Flora teve uma grande decepção ao perceber que tinha torcida menor do que esperava, afirmou Gabriel Perline no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (6).

A peoa disputava sua permanência no jogo contra Albert e Gui, mas acabou levando a pior. Para Perline, Flora achou que teria apoio da comunidade do samba durante sua participação no programa. Ela é filha de Arlindo Cruz, e usou do bom relacionamento do pai para conversar com grandes músicos.

E ela estava nessa esperança, de que alguma realmente fosse surtir de positivo para ela. Ela ter a certeza de que permaneceu no jogo, não porque ela tinha uma torcida e sim porque ela estava escorada na postura de algum participante, é um balde de água fria gigante.

Gabriel Perline

Perline acredita que ela conseguiu cativar uma pequena torcida, apesar de não ter feito um grande jogo. No entanto, na percepção dele, não foi nada muito expressivo o suficiente para mantê-la no jogo.

Vai ter gente que vai sentir saudade dela (...) Mas não vai deixar saudades para o jogo e não vai deixar saudades para o programa. Ela deve ser um ser humano incrível aqui fora, mas lá dentro da Fazenda é mais uma constatação que foi um erro gigante de escalação.

Gabriel Perline

