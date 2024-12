Fora da Fazenda, Fernando expõe ameaças: 'Atentar contra a vida'

Eliminado de A Fazenda 16 (Record), Fernando Presto compartilhou nesta sexta-feira (6) alguns xingamentos agressivos que tem recibo nas redes sociais.

O que aconteceu

O cozinheiro revelou através do Instagram Stories que tem denunciado contas na rede social que infringem os padrões da comunidade.

Presto disse que não "sai denunciado todo mundo", mas que algumas mensagens chamam a sua atenção pela agressividade e "não podem passar batido". Uma delas, por exemplo, dizia que ele era um "resto de abort* que deveria cometer suicídio".

Tudo tem limite. Se ela faz isso com uma pessoa que não esta com a saúde mental em dia, é um gatilho para a pessoa atentar contra a própria vida. Porque uma pessoa infeliz mandou uma mensagem dessas Fernando Presto

O ex-peão ainda deu detalhes sobre a roupa que usará na festa final do programa: de couro e feita por uma costureira. "Vai vir uma coisa grande por aí", disse.

