Fãs defendem camisa do Iron Maiden: 'É tipo time de futebol, precisa ter'

Ninguém sabe ao certo quem começou. Mas é indiscutível que poucas coisas representam tanto a cultura do heavy metal quanto as camisetas de banda. E as mais icônicas, é claro, são as do Iron Maiden, que se apresenta na sexta (6) e no sábado (7), no Allianz Parque, em São Paulo.

O que rolou

Diferentemente de outras bandas de metal, cujos shows costumam reunir público usando camisas de outros representantes do gênero, em um show do Iron Maiden a indumentária é 100% referente à Donzela de Ferro. A única diferença está nos modelos: da tradicional t-shirt preta a vestidos, passando por mangas customizadas com lantejoulas e em formato de top. Quase todas com o mascote Eddie The Head como protagonista.

Neto Canella veio ao show usando uma camisa que comprou na passagem do grupo pelo Brasil em 2008, na turnê "Somewhere Back in Time". É a mais antiga dele, que tem da coleção de 12 modelos — todas compradas durante espetáculos no Brasil.

Sempre que eu vou a um show deles eu compro uma camisa. E eu vou a shows deles desde 1992", diz, segurando uma sacola com merchandising oficial do grupo que acabou de comprar. "Peguei mais três, incluindo uma pra minha namorada. Neto Canella

Neto Canella tem uma coleção de 12 modelos de camisetas do Iron Maiden Imagem: Gustavo Brigatti/UOL

Quem aproveitou para renovar o estoque de camisetas do Iron Maiden foram os amigos Filipe Almeida e Patrick Campos. A dupla veio de Manaus (AM) só para ver a primeira noite da apresentação de Bruce Dickinson e cia.

A escolha da estampa reflete outra preocupação da comunidade de fãs, que não dá sossego para os atendentes da banca de merchandising do grupo. "Essas a gente comprou pelo estilo da estampa, mais diferenciado" comenta Filipe, que usa uma camisa com o mascote Eddie em sua fase ciborgue, vestindo sobretudo e chapéu de cowboy.

Os amigos Filipe Almeida e Patrick Campos vieram de Manaus e renovaram a coleção de camisetas do Iron Maiden Imagem: Gustavo Brigatti/UOL

O casal Silmara e Roger Duarte conta ter um armário só para guardar as camisas do Iron Maiden. A mais antiga chegou a ser resgatada do lixo depois de ter sido jogada fora pela mãe de Silmara.

"Era uma camisa que eu comprei na Alemanha, numa turnê nos anos 2000. Eu era estudante de intercâmbio e fiquei dois dias comendo só bolacha pra economizar e ir no show e comprar a camiseta", relembra Silmara. "E, na volta da viagem, a camisa estava tão gasta de tanto que eu usei que minha mãe jogou fora. Eu fiquei tão louca que entrei na caçamba de lixo do prédio pra pegar de volta."

Roger, também fã de Iron desde que se conhece por gente, entende ser impossível de alguém gostar de Iron Maiden e não ter pelo menos uma camiseta do grupo. "É tipo time de futebol, você precisa ter uma camiseta, nem que seja pirata."

Ou fazer a sua própria, como é o caso das amigas Helena Leitão, Vivian Mendes e Maria Fernanda Menezes. As três integram a torcida Comando Metal Tricolor, do São Paulo, que confecciona camisetas do time inspiradas em bandas de metal para ir a shows — obviamente não no caso do espetáculo no campo do Palmeiras.

Banca tem fila para comprar camisetas do Iron Maiden, no Allianz Parque, em São Paulo, na sexta (6) Imagem: Gustavo Brigatti/UOL

Essa que estou usando eu comprei em Monte Verde (MG). Entrei numa loja para pegar um casaco de frio e saí com uma camisa do Iron Maiden. Helena Leitão, de camiseta com estampa do Eddie The Trooper

Maria Fernanda veste uma camiseta com a imagem clássica de Eddie como múmia, da turnê do disco "Powerslave" (1984). Ela conta que comprou depois que a antiga camiseta, com a capa do disco "Seventh Son of a Seventh Son", virou pano de chão.