Demi Moore comenta estado de Bruce Willis após demência: 'Grande perda'

Demi Moore, 62, falou sobre o estado de Bruce Willis, 69, seu ex-marido e pai de suas filhas.

O que aconteceu

A atriz deu detalhes do quadro do astro após o diagnóstico de demência frontotemporal. "Dadas as circunstâncias, ele está em um ponto muito estável no momento", disse ela em entrevista à CNN nesta quinta-feira (5).

Demi falou sobre os cuidados que a família teve que adotar com Bruce. "É muito importante para quem quer que esteja lidando com [pessoas com demência] que realmente os encontrem onde eles estão [mentalmente]", afirmou.

A atriz assumiu as dificuldades do processo e que a sensação é de uma "grande perda" para todos. "Não é algo que eu desejaria para ninguém", declarou ela.

Demi foi casada com Willis de 1987 ate 2000, e os dois tiveram três filhas: Rumer, Scout e Tallullah. Hoje em dia, o astro é casado com Emma Heming Willis e teve mais duas filhas: Mabel e Evelyn.

A estrela de "A Substância" ainda falou sobre a união da família apesar do divórcio e do novo casamento do ator. "Isso tem sido muito importante para mim, mesmo quando o Bruce e eu nos divorciamos, que é o reconhecimento de que somos uma família e sempre seremos uma família, só que em uma forma diferente", declarou.

E essa forma [de família] pode evoluir e mudar, e existe uma maneira em que todos nós podemos estar nessa forma... E eu sou grata, porque não sou só eu, tem que exigir que todos estejam se unindo. É adorável. Demi Moore

Na semana passada, as filhas de Bruce Willis e Demi Moore postaram uma nova foto com o ator. Nos registros ele aparece sorridente com uma plaquinha de "melhor pai do mundo".