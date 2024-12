CCXP 24: Estava na hora de um Capitão América negro, diz Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito marcou presença na CCXP 24 nesta sexta-feira (6) e falou sobre seus papéis mais famosos — e sobre Seth Voelkner, o vilão que vai interpretar em "Capitão América: Admirável Mundo Novo".

'Espelho para muitos de nós'

Giancarlo Esposito fará sua estreia no MCU no primeiro filme com um Capitão América negro. "Será um espelho para muitos de nós. Raramente vemos pessoas com diferentes tonalidades de pele, com algum tempero sendo heróis. Já estava na hora de termos um herói assim", opinou.

Ele elogiou a escolha de Anthony Mackie para assumir o posto do super-herói. Esposito argumentou que Mackie merece o papel porque já tem uma trajetória no MCU: "Você não pode liderar se não souber obedecer".

O ator relembrou seu primeiro papel de destaque: Gus Fring, em "Breaking Bad". Ele contou que, quando conseguiu o papel, estava falido: "Eu queria algo que me satisfizesse criticamente, mas principalmente algo que pagasse as contas".