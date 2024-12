A Fazenda: 'Possível saída de Sidney vai provar que Sacha manda em torcida'

Sidney está na roça de A Fazenda 16 (Record) desta semana, e pode deixar o reality. Ele disputa sua permanência no programa contra Flora e Gui, e a sua possível eliminação foi tema do Central Splash desta quinta-feira (5).

Na última parcial da enquete UOL, Sidney aparece em segundo lugar. Sendo assim, Flora pode ser a eliminada da semana. Gui é o que menos corre perigo, sendo o favorito do público para permanecer no jogo.

Eu ainda cravo a Flora como eliminada, mas se o Sidney sair vai mostrar, mais uma vez, que o Sacha tem uma torcida que faz o que ele manda

Dieguinho

Kerline, comentarista do Central, defende que a saída de Flora será mais benéfica para o jogo. Ela acredita que, se Sidney deixar o reality, os participantes vão ter uma confirmação ainda maior de que Sidney é o favorito ao prêmio.

Gosto da Flora sendo eliminada, bem mais que o Sidney. O Sidney sendo eliminado só faz cravar mais ainda o favoritismo do Sacha. Vai ficar muito óbvio

Kerline

Assista ao Central Splash na íntegra:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso