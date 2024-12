A Fazenda: Peões traçam estratégia para 'neutralizar' G4: 'Tão cheio de VT'

Enquanto pensavam com Gilsão, fazendeiro da semana em A Fazenda 16 (Record), na nova divisão do trato dos animais, alguns peões sugeriram que ele tente "neutralizar" o G4 com isso.

O que aconteceu

Sidney lembrou o peão que eles haviam pensado em colocar os rivais em tratos espaçados em tempo. "Só um conselho: aquele lance de tentar separar eles pode ser bom."

Gilsão confirmou que seguirá o plano. "Eu vou fazer isso."

Sidney argumentou. "Eles estão cheio de VTs e plateia. Até quando acontecem coisas que até Deus duvida, tem-se plateia para se apoiar."

Albert se ofereceu. "Se quiser na ovelha, eu aproveito. Já estou na mão delas. Ou pode me por em qualquer lugar também. Em prol de ofuscar eles, eu arrebento minha lombar e não tem problema, não. Em prol de ofuscar e cuidar bem dos bichos, de verdade."

