Nova personagem e descoberta de Zélia movimentam 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (5) de "Garota do Momento" (Globo), Heloísa (Úrsula Corona) aparece pela primeira vez para chantagear Nelson (Felipe Abib).

Ela é uma antiga amante do marido de Anita (Maria Flor) e vai fazer um inferno na vida do canalha. Humilhada por ele, Heloísa exige uma quantia generosa de dinheiro para se manter calada sobre o caso que eles tiveram.

Outra cena que vai movimentar bastante a novela é Zélia (Letícia Colin) vendo Maristela (Lilia Cabral) adulterando os remédios de Clarice (Carol Castro). A partir daí a oportunista começará uma investigação própria sobre o passado de sua irmã fake e do que fizeram com ela no passado.

Maristela (Lilia Cabral) e Zélia (Letícia Colin) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Clarice defende Bia de Beto. Celeste confessa a Eugênia que não gosta de Mauro. Raimundo aprova o namoro de Mauro e Celeste. Beatriz apoia Basílio, que incentiva a moça a não se afastar de Clarice.

Anita sonha com Alfredo. Basílio provoca Beto. Lígia observa Basílio em um restaurante e afirma a Beto que pode ajudar o filho. Beatriz sonda Clarice sobre sua cidade natal e estranha a resposta da mãe. Mauro se incomoda com as roupas de Celeste. Iolanda desmaia ao ver Ulisses chegar com Ana Maria à sua casa. Glorinha leva Beatriz à boate de Lígia. Lígia tenta fazer Basílio confessar sua armação contra Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.