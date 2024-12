CCXP 24 tem primeiro dia em ritmo de esquenta à espera de lotação máxima

Em seu primeiro dia aberto ao público, a CCXP 24 demonstrou ainda que está esquentando. Uma tarefa difícil, já que em alguns pontos do grande pavilhão Expo São Paulo bate um vento gelado que os visitantes não sabem direito de onde vem.

O que aconteceu

Falando sério, o público da quinta-feira (5) ainda se mostrou um pouco reduzido. Foi possível andar de maneira tranquila pelos corredores entre os estandes. Nos palcos que abrigam os painéis com novidades das produtoras e presença de talentos internacionais, a disputa por um lugar na plateia ainda ficou longe da batalha insana que deve ser vista no final de semana.

Nesses painéis, o público presenciou uma espécie de competição para ver que ator estrangeiro se mostrava mais "brasileiro":

O britânico Matt Smith, que tem no currículo personagens de "Doctor Who", "The Crown" e "A Casa do Dragão", falou um português razoável e ganhou de presente uma caipirinha, tomada no palco. Já o americano Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris" e a voz de Phineas Flynn no desenho "Phineas e Ferb", também arriscou o português, dançou funk ao som do Bonde do Tigrão e até ganhou um CPF de presente!

Matt Smith durante painel na CCXP 24 Imagem: Leo Franco / AgNews

Para os fãs de quadrinhos "de raiz", um painel sobre artistas que escrevem e desenham "X-Men" trouxe Chris Claremont, 74, lendário roteirista dos gibis dos mutantes por 17 anos seguidos. Ele disse muitas coisas engraçadas e alfinetou a Fox, estúdio que fez os filmes já lançados com os X-Men.

A observação da movimentação das pessoas pelo pavilhão começou a indicar possíveis tendências nessa edição do evento. Os estandes de games, mesmo às vezes um tanto pequenos, estavam mais concorridos. Existe ali um apelo claro da interatividade na experimentação dos jogos.

Chris Claremont, quadrinista do universo X-Men, participa de painel na CCXP 24 Imagem: Leo Franco/AgNews

Outro ponto com cara de sucesso permanente é o estande do Porta dos Fundos. Com telão exibindo sem parar os vídeos curtos da trupe de humoristas, registrou ali o único congestionamento de visitantes pelas "ruas" da abertura da CCXP 24.

Entre as celebridades nacionais, a cantora e ex-BBB Juliette foi o nome mais popular a dar as caras, numa entrevista concorrida.

Por volta das 19h30, o pavilhão já dava sinais de esvaziamento. Naquele momento era muito tranquilo visitar qualquer expositor. Os únicos sinais de alguma balbúrdia vinham do palco Thunder, onde a Crunchyroll revelava títulos de animes que chegam nos próximos meses.

A volta para casa se mostrou tranquila. Quem veio de carro conseguiu estacionar tranquilo. Em nenhum momento do dia houve falta de vagas.

É claro que a quinta-feira ainda não é totalmente favorável para todo mundo que quer se aventurar na CCXP. O público deve aumentar nesta sexta-feira e o final de semana promete aquele mar de gente que transformou o evento brasileiro no maior do mundo no gênero.