Bella Campos recusa título de influencer: 'Público veio através da atuação'

Quem gosta da dramaturgia está ansioso para acompanhar o futuro de Bella Campos, 26. A atriz foi escolhida para interpretar a icônica Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" (Globo), com previsão de estreia em 2025.

Sucesso na TV e nas redes sociais, Bella também é a apresentadora do Corona Luau MTV, que estreia na próxima quinta-feira (12). O nostálgico programa dos anos 1990 e 2000 trazia os artistas mais famosos da época para se apresentarem de forma acústica na praia. Nesse retorno, Marcelo Falcão e L7 foram os cantores convidados.

Com 10 milhões de seguidores só no Instagram, Bella recusa o título de influencer. "Não me considero influenciadora. Eu sou atriz e isso é uma coisa muito boa de se falar", respondeu para Splash ao ser questionada logo após a gravação do Luau MTV, que aconteceu em Preá, no Ceará.

Hoje em dia, as pessoas olham o meu Instagram e veem, sei lá, 10 milhões de seguidores. Na verdade, todo o meu público vem através do meu trabalho [de atriz]. Bella Campos

De fato, o número de seguidores de Bella começou a subir em maio 2022, quando ela estreou como Muda no remake de "Pantanal" (Globo). Ao final daquele ano, segundo a ferramenta SocialBlade, a atriz saltou de menos de 10 mil seguidores para mais de 1 milhão. "Fico muito feliz que o público tenha me conhecido através dos meus trabalhos e me acompanhe porque gosta de acompanhar a minha visão de mundo, o que eu posso trazer e agregar para a vida dele", diz Bella.

Em todo caso, ter números altos nas redes ainda é uma vantagem no mercado. Reportagem de Splash mostrou que a Globo tem usado os números das redes sociais dos atores para vender patrocínio nas novelas.

Mesmo não se vendo como uma influenciadora, ela busca usar o prestígio com os seguidores de forma positiva. Pesquisando as porcentagens de homens e mulheres que compareciam às urnas, Bella descobriu uma discrepância nos números e decidiu falar com os —neste caso, as— fãs.

Descobri que as mulheres eram as que mais estavam se candidatando e que mais iam às urnas. Falamos muito sobre esse movimento de ter mulheres em cargo de poder em vários sentidos. Decidi falar com o meu público, principalmente meu público feminino, sobre o quanto esse poder estava na nossa mão. Se quisermos, de fato, fazer esse movimento de mudança de poder, ele tem que vir da base, e o poder está na mão das mulheres. Bella Campos

Por outro lado, a atriz ressalta o prejuízo que pode acontecer com o excesso de tempo nas redes sociais. "Acho que precisamos levar a vida com mais tranquilidade, com menos pressão e menos julgamento. Acho que muitas vezes essa nova geração que passa muito tempo na internet acaba ficando preso nisso, parece que, ali, é o único universo que existe, mas a vida está acontecendo agora, aqui fora, com a gente se conectando e se divertindo".

Acho que o maior conselho para quem está na internet é olhar um pouquinho para fora. Cara, se conecta com a sua mãe, liga para sua avó, fala com as crianças, sabe? A gente tem tanto a aprender uns com os outros e eu acho que, com essa hiperconexão, temos perdido um pouco disso. É uma coisa que eu tento sempre lembrar para quem está me seguindo. Bella Campos

Luau MTV

Bella Campos é apresentadora do Luau MTV Imagem: Reprodução/MTV

Bella recebeu a benção de Sarah Oliveira, que foi apresentadora do Luau nos anos 2000. "Tivemos uma conexão muito incrível, descobrimos várias coisas em comum. Estar aqui, hoje, foi uma energia muito boa, traz essa conexão do que isso representa para uma geração e do que pode ser para a próxima geração. Ser a porta-voz disso é uma coisa muito importante e eu fico muito feliz de ter recebido essa honra e confiança de estar ali".

Também presente no papo, Sarah disse que Bella tinha algo que a encantava. "Ela acredita muito nela. Isso eu acho muito bonito [...] Ela é mais novinha, mas, ao mesmo tempo, é tão madura. Ela acredita muito naquilo que faz".

* A repórter viajou a convite da Paramount/MTV