Rodhes se apaixona por pessoa mais improvável em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Rodhes (Leo Bittencourt) se mostrará encantado por Luma (Agatha Moreira).

O que vai acontecer

Após uma discussão com Mércia (Adriana Esteves) e Mavi (Chay Suede), Luma decide sair do apartamento e procurar refúgio na comunidade onde Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) vivem. No entanto, ela não será bem recebida.

Viola e Moema (Ana Beatriz) desconfiam de suas intenções. Elas acreditam que sua oferta de ajuda financeira é apenas mais uma armadilha.

Desolada com a situação e sem lugar para ir, Luma encontra Rodhes, que, percebendo seu estado emocional, lhe oferece ajuda. A atitude do rapaz faz com que os dois se aproximem.

Rodhes logo demonstra empatia e compreensão por Luma. A atitude do amigo deixará Viola preocupada.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.