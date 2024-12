Estrela do OnlyFans conta que está grávida do 'meio-irmão': 'Nosso milagre'

A estrela do OnlyFans Scarlet Vas, 28, revelou que está grávida de seu "meio-irmão", Tayo Ricci, 27.

O que aconteceu

O casal está à espera do primeiro filho. Eles compartilharam o momento da descoberta com os seguidores, desde o primeiro teste de gravidez, até os exames de ultrassom. "Bebê Ricci. Nosso milagre de Natal", disseram eles em um vídeo no Instagram.

Scarlet e Tayo têm dividido uma série de registros da gestação nas redes sociais. "Vamos ter uma menina. Mal posso esperar para conhecê-la", disse a criadora de conteúdo.

Eles já viralizaram muitas vezes nas redes sociais ao abordarem seu relacionamento apesar de serem meio-irmãos. O casamento deles na Grécia, em setembro do ano passado, deu muito o que falar. Eles também fazem sucesso e faturam muito com a produção de conteúdo no OnlyFans.

Apesar de se considerarem meio-irmãos, Scarlet e Tayo deixam claro que não têm vínculos sanguíneos. Os dois cresceram juntos depois que os pais deles se conheceram e passaram a se relacionar quando eles ainda eram jovens.

A criadora de conteúdo contou que eles tinham 13 anos quando se viram pela primeira vez. "Nossas famílias se conheceram e nos apresentaram, acho que dá para dizer assim. Então, já nos conhecemos há bastante tempo", disse ela ao site news.com.au.

No entanto, Vas e Ricci fazem mistério sobre o momento exato em que seus pais juntaram suas famílias e eles passaram a ser meio-irmãos. A estrela do OnlyFans explicou que não se abre sobre isso porque prefere preservar a privacidade dos pais. De qualquer forma, ela reforça que os dois estão juntos num relacionamento há 10 anos.