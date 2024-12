CCXP24: 20 dicas para aproveitar o maior evento da cultura pop

A espera acabou! Nesta quinta-feira (5) terá início a CCXP24, que acontecerá no São Paulo Expo, zona sul da capital paulista. O evento, que reúne grandes nomes da cultura pop e fãs de filmes, séries, games e todo o universo geek, acontecerá até domingo (8). Se você está ansioso para mergulhar nesse universo, confira as dicas que separamos para que aproveite ao máximo!

Cosplay ou basicão

1 - A CCXP já começa antes mesmo de você sair de casa! Por ser um evento voltado para a cultura pop, muitas pessoas aproveitam o espaço para tirarem seus cosplays do armário e dar vida para o personagem favorito.

2 - Mas ir de cosplay não é uma regra, também existem aqueles que optam pelo basicão. Neste caso, roupas e calçados confortáveis são as melhores opções, visto que você andará de um estande para outro, enfrentará filas e mais filas... Nessas horas, nada melhor do que o seguro, não é mesmo?

3 - Vale lembrar que o evento contará com alguns concursos de cosplay! Além do Concurso Cosplay Master, que escolheu 12 finalistas, que disputarão o prêmio no último dia da CCXP, também acontecerão desfiles diários nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas no próprio evento.

4 - Caso seu cosplay tenha armas falsas, é importante garantir que os acessórios sejam feitos de materiais leves, como papelão, espuma, plástico fino ou madeira falsa. O evento não permitirá qualquer objeto que possa causar danos corporais a terceiros.

Preparando a mochila

5 - Para aguentar cerca de 9h de evento, é necessário uma grande preparação. Bolsa e mochilas podem ser essenciais para você carregar tudo o que precisa e ainda guardar todos os brindes adquiridos.

6 - Uma dica de ouro é levar um tubo telescópio! Muitos estandes oferecem pôsteres, que poderão ser guardados de forma segura em um daqueles porta projetos.

7 - Não se esqueça do carregador portátil! Esse eletrônico pode salvar vidas, ainda mais quando você vai passar horas fora de casa e estiver em um ambiente repleto de interatividade.

8 - Ah, se ficar pesado, não esquenta a cabeça... O evento contará com guarda-volumes de três tamanhos diferentes. Os preços variam de R$ 48 a R$ 68 e você poderá deixar o locker reservado neste link.

O que pode e não pode levar?

9 - Para garantir a segurança de todos, haverá revista no local e alguns objetos serão barrados. O melhor para evitar situações estressantes é ficar atento a lista de coisas que são e não são permitidas na CCXP.

10 - Comidas são permitidas, se mantidas em suas embalagens originais lacradas, em caso de alimentos industrializados. Já sanduíches ou frutas cortadas deverão ser levadas em uma embalagem plástica fechada, como insulfilme, papel alumínio e sacola de plástico.

11 - Garrafas rígidas e potes do tipo "tupperware" não serão permitidos. As melhores opções para você matar sua sede são garrafas ou copinhos de plástico, com água mineral. O evento ainda contará com bebedouros espalhados pelo pavilhão.

12 - Sucos de caixinhas e refrigerantes em garrafinhas de até 600 ml serão permitidos. No entanto, tudo isso deverá ser levado em sua mochila, visto que isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem será confiscado.

13 - Outros objetos proibidos são guarda-chuva, sombrinha, latas, capacetes, cadeiras, banquinhos, objetos pontiagudos e cortantes, bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas, skate, bicicleta ou explosivos. Caso algo seja confiscado na revista, o evento descartará o objeto. Por isso, atente-se na hora de se preparar para a CCXP e leve apenas o permitido!

Chegando na CCXP

14 - O evento será realizado no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, em São Paulo. A melhor opção para chegar até o local é de transporte público.

15 - Caso prefira ir de metrô, a estação mais próxima do pavilhão é a Jabaquara (Linha 1 - Azul). De lá, você terá a opção de andar cerca de 16 minutos ou pegar o ônibus da linha 605A-10/ Centro Paralímpico, que parte da Plataforma A do Terminal EMTU.

16 - Outra opção é o transfer gratuito, disponibilizado para a ida e para a volta do evento. Ele rodará entre a estação do metrô Santos-Imigrantes (Linha 2 - Verde) e o São Paulo Expo. O serviço estará disponível todos os dias da CCXP, das 8 às 23h

17 - Ainda há a opção de ir até o local de carro, já que o evento disponibilizará um estacionamento pago. Os valores variam de R$ 80 a R$ 200 por 12 horas, a depender do tipo de veículo.

Programe-se e divirta-se!

18 - Seu grande aliado para essa aventura poderá ser o aplicativo da CCXP24, disponível no Google Play e na App Store. Lá você poderá conferir o mapa do evento, a programação diária, além dos nomes dos artistas que participarão dos paineis e informações sobre as marcas, experiências e alimentos disponíveis para serem adquiridos no local.

19 - As ativações, experiências e paineis serão por ordem de chegada, então você deverá encontrar algumas filas. Analise com calma quais delas mais te chamam a atenção e organize seu tempo para aproveitar o máximo possível delas, sempre tendo em mente que terá de ter paciência!

Confira os horários de cada dia da CCXP

20 - Chegar cedo é uma dica de ouro para quem quer aproveitar ao máximo a CCXP. Fique de olho nos horários:

Quinta feira (5/12/2024) : das 12h às 21h

Sexta-feira (6/12/2024) das 12h às 21h

Sábado (7/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (8/12/2024): das 11h às 20h.

Credenciais EPIC PASS E UNLOCK: Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival (de 5 a 8 de dezembro).

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 CEP: 04329-900 São Paulo SP.