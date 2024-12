'Calígula': de escândalo erótico a drama histórico redescoberto; entenda

Um dos clássicos que marcou o início dos anos 1980, "Calígula" volta às telas de cinema nesta quinta-feira (5) em uma nova versão.

A produção, na verdade, é um novo corte do diretor Thomas Negovan. "É uma nova visão da obra", diz Vitor Búrigo. "Isso é muito interessante, ver essas obras sendo revisitadas dessa maneira. E 'Calígula' é um clássico, é um épico".

O novo corte acontece após uma discussão de bastidores. Originalmente dirigido por Tinto Brass, o longa teve seu roteiro assinado por Gore Vidal, mas com intervenções de Bob Guccione na pós-produção - que, insatisfeito com a abordagem de Brass, o afastou e inseriu cenas de sexo explícito filmadas à parte, sem o conhecimento do elenco principal, o que distorceu a visão original da obra. O corte atual utiliza 95 horas de material bruto restaurado e edições para reduzir o conteúdo explícito.

O filme não foi pensado para ser erótico, um filme com cenas de sexo. Ele foi pensado para ser um drama épico, sobre o poder e a loucura Flávia Guerra

Segundo Flávia Guerra, esse é um dos filmes mais "comentados, criticados e vistos às escondidas". "Trazemos um clássico repaginado. Eu gosto, acho interessante", avalia. "Dá uma dimensão mais histórica, mais refinada, mais chique. Tirou essas cenas todas mais eróticas, e deu esse peso a mais de drama histórico. Essa versão estreou no Festival de Cannes, em maio".

Cláudia Abreu aprendeu a suturar e entubar para 'Sutura'

No 10º Festival Pan-Amazônico de Cinema, Cláudia Abreu comentou os bastidores da série médica "Sutura", que acaba de estrear, na qual interpreta a Dra. Mancini.

O thriller médico da Amazon Prime Video narra a história de dois médicos que abrem um esquema de medicina ilegal. "Tem um segundo hospital, hospital clandestino acontecendo ali paralelamente. É bem interessante esse tema, sobre o desenvolver dessa turma, e ficamos muito concentrados, pensando o que vai acontecer no próximo episódio", explica Vitor Búrigo. "Dra. Mancini tem a medicina como uma bandeira de vida, uma premissa básica, ética, de salvar o paciente, mas ela também, eticamente, tem as suas fraquezas", acrescenta Cláudia.

Búrigo diz que a série também retrata cenas "perfeitas", com cirurgias e cortes que deixam os espectadores "vidrados".

Segundo Cláudia, a preparação para tais cenas foi "muito intensa". "A gente ficou aprendendo a suturar, passamos um dia num hospital de São Paulo fazendo uma vivência, aprendendo os primeiros socorros, aprendendo a entuba", lembra. "Ganhei o kit de sutura e eu ainda tinha que aprender a suturar com a mão esquerda, porque a doutora Mancini é canhota".

