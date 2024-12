Agilidade e 'memória de elefante' definirão Fazendeiro da semana

Flora, Gilsão e Sidney disputam a Prova do Fazendeiro ao vivo nesta quarta-feira (4) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O desafio da semana será uma mistura basquete e memória. Em uma arena, os peões precisarão decorar sequências de elefantes coloridos associados a valores de pontuação, e depois acertar bolinhas nas cestas correspondentes.

Os peões precisarão de agilidade e estratégia. Eles terão 60 segundos para finalizar o jogo, e aquele que tiver a menor pontuação será automaticamente eliminado.

Os dois finalistas seguem para uma rodada final, com uma nova sequência de elefantes e valores. Quem vencer será o Fazendeiro da semana.

Em caso de empate, o vencedor será decidido em um "mata a mata", com arremessos alternados.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 104627 votos 0,09% Albert Bressan 0,56% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,26% Gui Vieira 3,31% Gilsão 1,00% Juninho Bill 1,08% Luana Targino 23,07% Sacha Bali 43,00% Sidney Sampaio 22,07% Vanessa Carvalho 4,52% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 104627 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso