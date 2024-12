'Meu marido não tem ciúmes', disse Galisteu sobre passado com Senna

Adriane Galisteu, 51, já garantiu que o marido, Alexandre Iódice, 53, não tem ciúmes do passado dela com Ayrton Senna (1960-1994). Ela namorava o piloto quando ele sofreu o acidente que tirou sua vida.

O que aconteceu

A apresentadora falou sobre Ayrton em entrevista ao Extra em 2014. "Meu marido não tem ciúmes. Quando ele se casou comigo, sabia de tudo isso. Jamais me casaria com um homem que tem ciúmes da minha história".

Mais recentemente, Galisteu ressaltou a importância de Ayrton em sua vida e contou que o filho Vittorio, 14, sabe quem o piloto foi. "Carrego minha história com ele [Senna] como um escudo, e não como um fardo. Acho que as pessoas já entenderam isso, que não me sinto incomodada. Nem eu, nem meu marido, nem minha família. Meu filho tem 10 anos e sabe muito bem quem ele é, quem ele foi, que ele foi meu namorado, tudo que eu vivi", disse à Veja em maio de 2020.

No que depender de mim, ele jamais será esquecido ou desvinculado a mim. Vamos sempre lembrar da memória dele. Ele é absolutamente brilhante e eterno. Adriane Galisteu ao Extra

Quem é Alexandre Iódice?

Alexandre Iódice é empresário, dono da marca de roupas que leva seu sobrenome. O casal se conheceu quando Galisteu foi fazer uma campanha para a Iódice.

A apresentadora tinha apenas 18 anos na época, mas o namoro demorou. "De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade", disse à Quem em 2018.

Hoje, é ele quem gerencia a carreira da mulher. "Alê me deu as melhores coisas da vida. Além do nosso filho, ele me ensinou a guardar o dinheiro e trabalhar pensando no negócio. Como ele é empresário, ele vê a parte burocrática e organizou por completo a minha vida e agenda", disse ao gshow em 2017.