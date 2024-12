Sofia Malta e Malu Guedelha: vote na primeira finalista do TOCA Revela

O TOCA Revela - O Reality chega a sua primeira semifinal com cantoras cheias de vozes doces e groove. Depois de peneirar talentos de todo o Brasil, o programa chega à semifinal - a primeira disputa é entre duas cantoras, uma do Norte, outra do Nordeste: Malu Guedelha e Sofia Malta.

Vamos ser sinceros que as divisões geográficas importaram muito pouco, porque o episódio 7 já foi puro suco do Brasil. A paraense Malu trouxe uma MPB praiana, ensolarada e romântica. Já a pernambucana Sofia botou o estúdio para dançar com uma mistura de pop com brega funk poderosíssimo.

Coube ao produtor e jurado do TOCA Revela, Dudu Marote, o trabalho de orientar as cantoras em suas performances.

"A Malu, quando faz voz e violão, envolve a gente de um jeito incrível. Sou a favor de maximizar a emoção que envolve as pessoas", derreteu-se Dudu, que também deu um recado importante para a paraense: "Tem que segurar a ansiedade".

O produtor também se encantou com a apresentação de Sofia, cheia de atitude, com um pop que mistura brega com pagodão baiano.

"Eu segurei os teclados e trouxe mais guitarras, porque eu estou sempre interessado na emoção que a sua música vai causar nas pessoas. Tem que ter malemolência e você tem malemolência", comentou, dando o veredito definitivo ao final: "Eu simplesmente amei, não tenho mais nada a dizer."





No próximo programa, a última vaga será decidida entre a dupla Yori e a cantora Nana Batista.

