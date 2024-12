Rainha Camilla precisa cancelar compromissos por problema de saúde

Rainha Camilla, 77, esposa de Rei Charles 3º, 76, precisou cancelar alguns compromissos devido a um problema de saúde.

O que aconteceu

Ela foi diagnosticada com uma infecção pulmonar no começo de novembro. Por isso, a rainha não cumprirá a agenda desta terça-feira (3).

O Palácio de Buckingham informou que a monarca do Reino Unido não tem condições de participar de uma cerimônia de recepção ao príncipe do Catar, que está em visita ao país europeu. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Camilla ainda se sente fatigada em decorrência da infecção. Porém, ela ainda vai participar de um almoço em homenagem ao príncipe do Catar e a esposa dele.

A rainha irá almoçar e tirar fotos oficiais com os visitantes ao lado de Charles. Após realizar o compromisso, ela voltará a ficar em repouso. Uma fonte próxima à realeza afirmou que não há motivos para preocupação, pois Camilla teve uma "desagradável infecção pulmonar e continua a ter algumas complicações persistentes, que deixam a rainha com significativamente menos energia".

Por precaução, os médicos a aconselharam a não participar do cerimonial em homenagem ao príncipe do Catar, pois o protocolo envolveria dar as boas-vindas ao visitante nos jardins do Palácio de Buckingham. Além disso, ela teria que dar uma volta em uma carruagem aberta durante uma manhã de inverno no Reino Unido.