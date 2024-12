Morre mãe do rapper Eminem aos 69 anos após lutar contra câncer de pulmão

Debbie Nelson, mãe de Eminem, morreu na noite da última segunda-feira (3) em decorrência de um câncer.

O que aconteceu

Debbie Nelson morreu em Missouri, nos Estados Unidos, aos 69 anos. Ela batalhava contra um câncer de pulmão diagnosticado em setembro deste ano. De acordo com os relatórios divulgados na época, Debbie não teria muito tempo de vida. A informação foi confirmada pelo TMZ.

O falecimento de Debbie ocorre cinco anos após a morte do pai de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., aos 67 anos. Ele foi vítima de um ataque cardíaco em 2019.

O rapper Eminem, 52, nunca escondeu o relacionamento conturbado que vivia com a mãe. Debbie foi tema de algumas de suas músicas e acusada de negligência e abuso contra o filho. Entre as faixas mais famosas estão "Cleanin' Out My Closet" e "Headlights".

Debbie processou Eminem em 1999 por difamação. Em 2007, escreveu um livro de memórias dedicado ao filho, "Meu Filho Marshall, Meu Filho Eminem".

Em 2013, mãe e filho se reconciliaram. Eminem se desculpou pelas declarações no início de sua carreira e dedicou-lhe a música "Headlights".

O vínculo entre eles melhorou nos últimos anos. Debbie parabenizou Eminem por sua inclusão no Hall da Fama do Rock & Roll em 2022.