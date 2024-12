Fontenelle diz que Adriane Galisteu ameaçou expor que Senna seria gay

Antonia Fontenelle revelou que o motivo pelo qual a família de Ayrton Senna não gosta de Adriane Galisteu é porque a apresentadora teria, supostamente, ameaçado expor que o piloto seria homossexual.

O que aconteceu

Fontenelle abordou o assunto durante uma live em seu canal no YouTube. A apresentadora relatou que uma fonte lhe contou que Galisteu quis expor publicamente a suposta homossexualidade de Senna. Na live, Antonia ainda diz que se "recusa a acreditar" nisso.

Antonia contou que Galisteu teria feito a ameaça diretamente para a mãe do piloto. "[A família do Senna] não gostavam dela por N questões que não cabe a mim falar, mas uma coisa absurda que ouvi, e que me recuso a acreditar, porque não acredito que ela tenha feito um negócio absurdo desses, é que diz que a Galisteu ligou para a mãe do Ayrton e falou: 'se vocês não pararem de fechar as portas para mim, eu vou contar que o Ayrton é gay'. Falei: 'isso não é possível, imagina. Eu não acredito que esse telefonema tenha acontecido. A família não gostava da Galisteu porque não gostava'".

Na live, Fontenelle também ressaltou que a origem pobre de Adriane incomodava a família de Senna. "Uma coisa era [Ayrton] namorar a Xuxa, a rainha dos baixinhos... A outra [Galisteu] era quem? Uma menina pobre", falou.

Splash entrou em contato com a assessoria de Adriane Galisteu, mas a apresentadora afirmou que "não vai falar sobre esse assunto". Nos stories do Instagram, Fontenelle alegou que suas palavras foram "distorcidas".

Apagada de série

Adriane Galisteu foi praticamente apagada de "Senna", série da Netflix sobre a vida do piloto. Embora tenha sido a namorada do piloto em seu último ano e meio de vida, a família dele não teria autorizado espaço suficiente para a apresentadora, e ela teve apenas três minutos de tela na trama.

Galisteu se manifestou e agradeceu o carinho do público. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo", disse ela, por meio de um vídeo divulgado no Instagram.

Ela não se mostrou ofendida pela série e disse que Senna merece "todas as homenagens" possíveis. "Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre".