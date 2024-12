Destaque em 2 novelas: você reconheceu a atriz que faz Xuxa em 'Senna'?

A minissérie "Senna" estreou na Netflix na última sexta-feira (29), retratando diversas personalidades que conviveram com o tricampeão mundial de Fórmula 1. Xuxa Meneghel é uma delas.

A eterna "Rainha dos Baixinhos" namorou o piloto entre 1988 e 1990, mas os dois continuaram se encontrando por mais dois anos. O romance compõe o quarto episódio da produção.

Um dos pontos curiosos citados por quem vê a nova série é a semelhança que a atriz escolhida para viver Xuxa tem com a apresentadora.

Quem é a atriz que interpreta Xuxa em 'Senna'?

Pâmela Tomé, 31, é quem dá vida a Xuxa Meneghel na minissérie 'Senna'. Ela é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A apresentadora nasceu em Santa Rosa, no mesmo estado.

Para viver Xuxa, a atriz precisou emagrecer bastante. "Eu emagreci bastante para fazer essa personagem, desde o teste perdi quatro quilos para me preparar para o teste. Depois eu emagreci bastante numa dieta muito regrada, com nutricionistas", explicou ela à revista Quem.

E para caracterização eu pintei meu cabelo, né? Exatamente aquela cor de loiro da Xuxa. Eu cortei meu cabelo, fiz a franjinha e a equipe de caracterização da série é maravilhosa, é incrível Pâmela Tomé, em entrevista à revista Quem

Pâmela Tomé com os cabelos platinados pra viver Xuxa Imagem: Reprodução Instagram/Divulgação Netflix

Curiosamente, Pâmela começou sua carreira na TV como secretária de Roberto Justus no reality "Aprendiz - Celebridades", em 2014. Após isso, fez testes para "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015) e passou. Ela interpretou a vilã da trama e no final se redimiu, formando um casal com o personagem de Lucas Lucco.

Pâmela Tomé e Lucas Lucco em 'Malhação Seu Lugar no Mundo', de 2015 Imagem: Divulgação/Globo

Em 2018 Pâmela Tomé protagonizou "Orgulho e Paixão". A novela, que foi ao ar na faixa das 18h, tinha também nos papéis principais Nathalia Dill, Chandelly Braz, Anajú Dorigon e Bruna Griphao. Esse foi seu último trabalho na Globo.

Contratada pela Record, compôs o elenco de duas produções bíblicas. Esteve em "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022). Já neste ano, Pâmela Tomé atuou na série "Desejos S.A", da Star+.