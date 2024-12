DC-2: O primeiro robô a ser 'preso' após brincadeira de jovens nos EUA

Do UOL, São Paulo

Em 1982, a Polícia de Beverly Hills, nos Estados Unidos, prendeu um criminoso bastante incomum: um robô chamado DC-2. Ele entrou para o Guinness Book, livro dos recordes, como sendo o primeiro da sua classe a ser preso.

O que aconteceu

Há 42 anos, no dia 18 de agosto, o "suspeito'' DC-2 distribuía cartões da empresa que o criou na North Beverly Drive. Em uma das estradas mais movimentadas da cidade, ele causava comoção geral, atrapalhava o trânsito e interrompia o fluxo de veículos pelo local com pessoas em sua volta.

A aventura do robô foi interrompida quando a polícia o abordou. Os agentes vasculharam a área para encontrar quem estava por trás da máquina, mas a pessoa que o operava por controle remoto se recusou a se identificar.

O DC-2, então, foi desativado e levado ao distrito policial. ''Ajudem-me! Estão tentando me desmontar'', gritava o robô enquanto sua fonte de energia era desligada. Na sequência, ele foi encaminhado para a delegacia de Beverly Hills, onde ficou sentado na área de detenção até seus donos serem localizados, descreveu o jornal Nation na época.

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram os responsáveis pela prisão do robô. O pai deles, Gene Beley, era dono da empresa que fabricava o DC-2, a Android Amusement Corporation. Na época, ele era avaliado entre 9 mil e 20 mil dólares.

Sem a permissão do pai, Shawn e Scott levaram o DC-2 para passear. Gene Beley não soube responder por que os meninos escolheram colocar o robô para distribuir cartões de visita, segundo o site americano Gizmodo.

Nenhuma acusação contra eles foi registrada. A polícia considerou multar Beley por não ter autorização para anunciar na calçada, mas desistiram e o robô foi devolvido, ainda de acordo com o Gizmodo.

A empresa Android Amusement não existe mais. As poucas unidades de robôs DC-2 restantes são exibidas em museus e sites de colecionadores.

Outros robôs precursores e recordistas

Cientistas da Universidade Mie, no Japão, em colaboração com a NEC System Technologies criaram o primeiro robô sommelier do mundo em 2006. Ele é capaz de degustar vinhos, identificá-los e distingui-los entre algumas dezenas de variedades.

Sem papilas gustativas, o robô testa o vinho disparando um feixe infravermelho. Ele interpreta os vários comprimentos de onda de luz absorvidos para determinar a composição química da bebida e emite uma descrição ou rótulo por meio de seu alto-falante.

O robô Shimon entrou para o Guiness como sendo o primeiro do mundo a participar de uma batalha de rap. Desenvolvido por Gil Weinberg no Georgia Institute of Technology, ele pode ouvir e responder uma música usando uma rede neural e um software de síntese de voz.

Há 4 anos, em Atlanta, ele enfrentou o rapper Dash Smith. Na batalha, os dois lançaram ''insultos'' e fizeram rimas criativas ao ritmo ditado pelo próprio Shimon. Os cientistas o treinaram com milhares de horas de trabalho musical e literário, para que ele fosse capaz de fazer um rap de retorno em menos de sete segundos.

Além do sommelier, a NEC System Technologies projetou o primeiro robô babá. O Papero Childcare tem câmeras estereoscópicas que reconhecem rostos, ''ouvidos'' de microfone para detectar falas e nove sensores que identificam toque.

Ele tem um celular integrado para ligar para o responsável da criança. O Papero conta ainda com um vocabulário de 3 mil palavras para ajudar no desenvolvimento infantil e consegue rastrear onde as crianças sob seus cuidados estão. Para isso, elas precisam usar um transmissor ultrassônico e um microfone sem fio.