Começo do fim: Beatriz perde a noção e despacha Beto em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (3) de Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) cuida de Beto (Pedro Novaes), que se culpa por ter deixado Beatriz (Duda Santos) sozinha no jantar de Maristela (Lilia Cabral).

Enquanto isso, Beatriz é avisada da internação de Basílio (Cauê Campos), que culpa Beto por seus ferimentos.

Tomando partido do amigo de infância, Beatriz acusa Beto de mentir para ela e agredir Basílio. Assim, os dois começam uma discussão que levará ao término do jovem casal.

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela.

