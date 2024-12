Vanessa fecha aliança com G4 para próxima roça: 'Dou minha palavra'

Na noite de domingo (1), Sacha e Vanessa planejaram uma estratégia para que Gui e a peoa se salvem da próxima roça.

Os peões conversaram sobre somarem votos e colocarem Flor na próxima roça, e que a apresentadora não deve puxar Gui da baia. "É a única forma de você se salvar, mas vai acabar ficando um deles: ou Sidney, ou Gilsão na puxada", avalia Sacha.

"Indiretamente", se defende a peoa. "Não é que vou botar ninguém na fogueira. Pelo que eu conversei, o Gilsão estava querendo votar na Flor, o Sidney vota. O Sidney teve uma questão com a Flor e o Gilsão já tá p*to da vida com a Flor, porque ela sempre indica ele nos apontamentos."

"Nesse caso, é você tentar se salvar e eles vão ficar pegando isso. Se a maioria fosse na Flora, eles não seriam puxados. É a chance que você tem de se salvar e acabar deixando os dois na reta", argumenta Sacha. Os dois somam os votos para a próxima roça e analisam o seguinte:Gilsão, Sidney e Juninho votarão em Flora, Albert, Flor e Flora em Vanessa, e que Sacha, Gui, Luana e Vanessa podem ir na Flor, o que já os tornaria maioria nos votos da casa.

"Eu até acho melhor irem só quatro na Flor, do que todo mundo, é mais inteligente", finaliza Sacha.

"Se eu te falar que eu vou, eu dou minha palavra", afirma Vanessa.

