Ticiane Studart pede ajuda após ter casa incendiada no Rio: 'Um pesadelo'

Ticiane Studart, que fez parte do elenco da novela "Dancin' Days" nos anos 1980, pediu ajuda após seu apartamento no Rio pegar fogo.

O que aconteceu

A artista usou sua conta no Instagram para revelar que seu apartamento pegou fogo no último domingo (1º). "Ontem foi um dia para esquecer, um incêndio tomou conta de grande parte em minha casa, perdi todas as minhas roupas, sapatos, móveis, cama, televisão, um pesadelo?", escreveu ela na legenda do post.

No vídeo, ela exibe imagens de como ficou o imóvel após o incidente e pede ajuda para reconstruir seu lar. "Estamos bem, mas eu perdi tudo. Gostaria de pedir a ajuda de vocês, a solidariedade de vocês quanto a isso. Eu não tenho mais nada... Eu vou colocar meu Pix e agradeço demais quem ficar solidário a mim", falou ela.