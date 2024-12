Sidney dá show ao debochar de Sacha em apontamento: 'Soberano'

Na dinâmica "Balada do Faro", feita no Programa Hora do Faro (Record), Sidney apontou o rival no jogo de A Fazenda (Record)

Ao ser sorteado no jogo, Sidney deu o drink "me irrito", referência ao mojito, para o ator. "To de saco cheio do Sacha", começou o ex-Global.

É muito difícil ver um cara não assumindo nada que faz, fazendo jogo sujo, minando de uma maneira maldosa o psicológico das pessoas, se acovardando, falando que não ofende e não é agressivo com ninguém. Comigo ele foi sim, várias vezes.

Sacha pede então que Sidney cite exemplos de momentos em que foi agressivo e o rival reage: "Você não quer nada. Soberano, você não quer nada não!", responde e faz uma voz diferente.

Você faz o seu joguinho ai, que eu faço o meu. Você nunca meu xingou? Você mandou eu me f*der e enfiar o dedo no meu c*. Ele não lembra! Ele não mandou, não falou nada, Brasil! Ele não faz nada. Ele é o homem perfeição! Olha só que integridade! Quanta luz! Que perfeição esse menino, vou ficar perto para ver se eu fico igual essa beleza de homem, de coração íntegro. Quanta luz, me dá um óculos de sol.

"Contrata aí, Faro, pra ele ser seu Sergio Mallandro", responde Sacha. Ele se defende:

Quando você fala de gatilho psicológico, não sei se você percebeu, mas a pessoa mais insultada e provocada nessa casa, sou eu e não você. Ficar xingando que o Fernando fazia comigo? Não. Por isso o Fernando tá ai fora, por isso a Babi estava na semana passada, a Gizelly na outra semana e por isso o Zé na outra. E por isso que você vai estar na próxima, meu querido!

