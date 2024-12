Madalena cai para trás com atitude inesperada de Jão sobre gravidez

No capítulo de terça-feira (3), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jéssica Ellen) fica chocada ao perceber que Jão (Fabrício Boliveira) está feliz com a gravidez Cacá (Pri Helena).

O que vai acontecer

A irmã de Tati (Bia Santana) reclama para o namorado sobre a gravidez de Cacá. "Foi mal, mas... tá difícil acreditar em você. Outras pessoas que nem estão envolvidas já estavam sabendo dessa gravidez", diz ela.

Jão afirma que Chico (Amaury Lorenzo), ao fazer a fofoca sobre a gravidez, quis interferir no namoro dos dois. "Será que você não tá vendo que o Chico quer separar a gente? É tudo o que ele quer! Pra poder se reaproximar de você", fala o fiscal. "Eu tô confusa, preciso de um tempo pra absorver tudo. E não tô podendo desfocar do meu trabalho agora. É muita responsabilidade esse evento do seu Edson. Por favor, tenta entender. Depois a gente conversa", responde a protagonista.

Depois disso, Madá desabafa com Cida (Juliana Alves) a respeito da felicidade de Jão com a gravidez da ex-namorada. "O Jão sempre quis ser pai. A carinha dele de feliz, me comoveu. Mas é que eu não esperava que outra fosse dar um filho a ele. A gente tava fazendo planos de ter filhos no futuro", analisa a filha de Lindomar (MV Bill). "Presta atenção: O Jão ama você, e vocês precisam se apoiar muito pra poderem passar por isso juntos", rebate a motorista.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.