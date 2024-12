'Alma Gêmea': Resumo dos últimos capítulos da novela de 2 a 6/12

A reprise da novela "Alma Gêmea", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 2 de dezembro

Cristina diz ao delegado que ele não pode acusá-la sem provas. Ivan e Cristina planejam sequestrar Serena e Dalila no dia do casamento de Hélio. Roberval teme que Cristina descubra que ele vai testemunhar contra ela e queira se vingar. Serena sonha com a imagem de Rafael chorando refletida no lago. Ela acorda com uma sensação ruim. Ela confessa a Rafael que tem medo de sua missão. Olívia leva Mirella para o apartamento de Raul para dar o flagra nele. Raul tenta negar seu envolvimento com Terezinha, mas ela conta tudo para Mirella. Olívia convida Felipe para sua festa de noivado no restaurante. Todos se arrumam para o noivado de Olívia. Vitório compra só comidas caras para servir na festa, pois quer que Olívia sofra para pagar a conta. Ciro e Rafael anseiam pelo inquérito de Cristina. Cristina e Ivan tramam o sequestro de Serena no casamento de Hélio.

Terça-feira, 3 de dezembro

Rafael se preocupa com o silêncio de Cristina. Mirella pede perdão a Felipe e eles fazem as pazes. Todos chegam ao jantar de noivado e se perguntam quem é o noivo. Olívia anuncia para todos na festa que seu noivo é Vitório. Vitório fica encantado, mas logo se preocupa, pois terá que pagar por caviar, lagosta, camarão. Olívia diz que vai salvar a comida para a reinauguração do restaurante, mas Vitório não permite. Olívia diz que não ficará no prejuízo e pede que os convidados paguem pela refeição. Rafael concorda em contribuir e outros seguem seu exemplo. Ivan vê Roberval saindo para testemunhar. Dalila se preocupa. O delegado avisa Raul que ele não pode sair da cidade enquanto estiver sendo processado. Kátia espanta Mirna com tanto trabalho. Mirna conhece um rapaz chamado Zacarias Príncipe, que aparece montado em um cavalo branco. Roberval depõe. Raul pede que Terezinha lhe dê suas economias e diz que vai viajar para cuidar de alguns negócios. Cristina diz que amanhã as joias serão dela.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Generosa pega o buquê de Sabina e aceita partir com Argemiro. Mirna descobre que Zacarias é um parente distante e se oferece para hospedá-lo. Sabina dá o primeiro pedaço de bolo para Ofélia. Cristina ameaça Terê. Alexandra socorre Roberval. Cristina mostra a Serena que capturou Dalila e Clarinha e diz que só vai soltá-las se Serena for com ela. Serena concorda. Cristina e Ivan sequestram Serena e Terê. Dalila conta para Rafael que Serena foi sequestrada. No cativeiro, Cristina diz a Serena que vai acabar com ela. Adelaide, Agnes, Rafael, todos desesperados. Crispim flagra Mirna com Zacarias. Ivan diz a Rafael que ele terá que lhe dar as joias se quiser Serena de volta. Ciro explica para Rafael que Ivan e Cristina podem não cumprir a parte no trato e o aconselha a avisar a polícia. Alexandra diz a Rafael que Serena corre muito perigo. Rafael fica muito frustrado com o risco de perder sua alma gêmea pela segunda vez. Ciro repreende o delegado. Ciro explica a Rafael que o delegado irá segui-lo e prender Ivan na hora certa. Ivan marca um local para Rafael levar as joias. Serena insiste para Terê fugir pelo buraco e se despede dele. Cristina percebe que Terê fugiu e fica furiosa. Ela garante que Serena não sairá dali viva.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Ivan concorda com o plano. Cristina vê Rafael entrando na casa de Dalila e deduz que foi Roberval quem a seguiu até a casa da bruxa. Ela decide raptar a filha dele para obrigá-lo a ficar de boca fechada. Rafael desiste de prestar queixa contra Dalila. Mirna recebe uma carta da madrinha. Alaor convida todos da pensão para o noivado. Vitório diz que vai embora para São Paulo. Divina sofre. Ofélia pega o bem-casado de Nina. Julian chega para fazer uma sessão com Serena. Judith sai para encontrar o charreteiro. Rafael pressiona o delegado. Cristina pede que Ivan encontre uma casa bem afastada. Dalila tem um mau pressentimento. Raul garante a Mirella que não roubou a empresa de Rafael, e pede que ela convença Felipe a fazer com que Rafael o perdoe. Terezinha saca todas as suas economias. Julian faz uma sessão de regressão com Serena para que ela descubra se poderá se livrar de seu problema no coração. Serena vê Luna durante a regressão. Luna explica para Serena que seu problema no coração está ligado à sua missão. Mirella pede para Felipe retirar a acusação contra Raul. Rafael diz a Felipe que não perdoará Raul, mas garante que Mirella ficará com ele assim mesmo se o amar de verdade. Felipe fica decepcionado com Rafael. Zulmira se intromete. Felipe sofre e cuida de uma rosa. Crispim atormenta Mirna. Olívia diz a Raul que ele deveria ter vergonha de usar Mirella daquela maneira. Agnes pergunta se Adelaide está namorando. Vera desmaia. Julian explica para Rafael que Serena só se livrará do problema no coração quando cumprir sua missão. Serena diz a Rafael que ele não irá perdê-la. Ivan mostra a Cristina uma casa que alugou num lugar remoto, para onde eles poderão levar Serena depois do sequestro.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Serena diz não ter medo das ameaças de Cristina, pois confia num poder superior. Cristina a ironiza, recusa seu perdão e esbofeteia Serena. Terê consegue se esconder de Cristina. Adelaide convence Rafael a dar joias menos valiosas a Cristina, para garantir a segurança de Serena. Agnes confessa que ama Ciro e pergunta se ele ainda a quer. Rafael se despede de Felipe com um abraço emocionado. Zacarias confessa que achou Mirna formosa e pede que eles fiquem noivos. Noivar ela não quer, mas casar ela aceita...E tem de ser agora! Cristina diz a Ivan que não trocará as joias por Serena. Ninguém consegue encontrar Terê. Cristina tripudia de Serena caída no chão. Um padre é acordado para fazer o casamento. Mirna e Zacarias trocam alianças e partem num cavalo branco. Olívia se surpreende que Rafael tenha lhe enviado um cheque numa hora como essas. Rafael chega ao local combinado, encontra Ivan, mas diz que só entrega as joias se ele lhe trouxer Serena. Ivan ameaça Rafael. A polícia surge da mata e o enfrentamento é inevitável. Ciro captura Xavier. Ivan agarra a caixa de joias e foge. Cristina descobre que as joias são falsas e decide ir à casa de Rafael buscar as verdadeiras. Rafael chega ao esconderijo, mas não encontra Serena nem Cristina. Terê avisa que elas foram para casa dele. Cristina manda que todos na casa saiam imediatamente. Serena pede que elas obedeçam e diz que ainda perdoa Cristina. RafaeL volta para casa e descobre que Serena está na mira de Cristina. Cristina manda Ivan buscar as joias. Rafael implora que Cristina liberte Serena. Cristina confessa que usou Ivan e manda que ele suma da frente dela. Ivan sai arrasado e acaba sendo preso. Cristina diz que já que não vai ficar com Rafael, Serena também não ficará. Cristina dispara contra Serena, mas Rafael se atira na frente levando o tiro no peito. Cristina sofre pela morte de Rafael, mas pega as joias. Perseguida pelas sombras, ela sobe até o quarto de Rafael e coloca as joias. Um incêndio se inicia. Cristina oferece as joias às sombras malignas em chamas e morre. O espelho explode e a casa se incendeia. Rafael, muito mal, diz que não quer ficar longe de Serena e que a ama. Serena diz ter descoberto qual é a sua missão. Eles se beijam e morrem juntos. Os corpos astrais dos dois sobem aos céus de mãos dadas. Suas almas reveem todas as suas vidas passadas. Eles sempre estiveram juntos. 15 anos depois, os casais se encontram, com seus filhos e netos, no lançamento do livro de Terê. Terê é aplaudido pelo lançamento de seu livro, Alma Gêmea. Hélio se diz muito orgulhoso dele. Terê diz que todos vão se encontrar na eternidade. Em 2006 um garoto chamado Rafael encontra uma menina chamada Serena.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.