Adriane Galisteu se pronuncia sobre estar 'apagada' em série sobre Senna

Adriane Galisteu, 51, pronunciou-se a respeito de ter sido praticamente apagada da série "Senna" (Netflix), que retrata a trajetória do saudoso Ayrton Senna (1960-1994).

O que aconteceu

Interpretada por Júlia Foti, 31, na atração, Adriane tem menos de três minutos de tela. Esse pouco espaço gerou polêmica, já que Adriane era namorada de Senna quando este morreu e foi seu par durante o último ano e meio de vida do piloto.

A apresentadora de A Fazenda começou agradecendo a preocupação dos fãs com sua curta aparição na série. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo", principiou ela, por meio de um vídeo divulgado no Instagram.

Galisteu ressaltou que apoia todo e qualquer tributo que seja feito à memória do ex-namorado. "Todas as homenagens - sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie - que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas a gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre."

Ela acrescentou que a história de Senna é muito maior do que a relação que tiveram. "Eu sei que todos os artistas envolvidos [na série 'Senna'] deram o melhor e foram escolhidos a dedos para fazer o melhor. A gente não pode nunca pode deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele."

Adriane concluiu dizendo que cogita produzir uma obra para contar seu lado da história que viveu com Senna. "Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram. A única novidade é que talvez esteja considerando a possibilidade contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele - e acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar."