Wayne Northrop, da novela 'Days of Our Lives', morre aos 77 anos

Wayne Northrop, astro de "Days of Our Lives", morreu aos 77 anos.

O que aconteceu

O ator morava em uma casa de repouso para artistas e morreu no local. A assessora de imprensa, Cynthia Snyder, disse ao TMZ que ele vivia na instituição havia seis anos, desde que foi diagnosticado com Alzheimer.

Lynn Herring Northrop, esposa do artista, afirmou que ele deu "o último suspiro nos braços da família". Ela ainda agradeceu à casa de repouso por cuidar dele.

O famoso começou a carreira na década de 1970, com "Baretta" e "The Waltons". No entanto, teve destaque no programa "Dynasty", em 1981, e, mais tarde, na novela "Days of Our Lives".

Wayne Northrop se casou com Lynn Herring Northrop em 1981. Ele deixa a esposa e os filhos, Hank e Grady.