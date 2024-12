Sidney se abre com Luana: 'Quero que a gente tenha relação de respeito'

Sidney Sampaio fez um desabafo com Luana Targino em A Fazenda 2024 (RecordTV) neste domingo (1º).

O que aconteceu

O peão expôs suas impressões para Luana. Ele afirmou que gostaria de ter uma boa relação com a peoa fora da casa.

Sidney: "Percebi que sua postura mudou em algumas coisas, eu achava meio... não entendia muito o porquê. De não dar um bom dia, falar um obrigado... Eu estava sentindo que você tava colocando em mim uma responsabilidade de alguém, entendeu? Isso, confesso, fez eu imaginar que você pudesse estar sendo falsa ou alguma coisa assim. Eu não entendia muito sua postura, porque uma hora eu via uma Luana muito arretada, que ia pra cima, que gritava. Depois eu via uma menininha toda fragilizada, que parecia uma boneca toda quebradinha ali, dava até vontade de pegar você no colo. Ficava assim: 'O que isso? É um personagem, ela tá fingindo, tá jogando?'".

Ele continuou: "O resumo é o seguinte: apesar de eu pensar tudo isso, eu não tenho que saber de nada, o jogo é seu, a verdade é sua, está no seu coração. O dia em que você passou mal lá embaixo, se era verdade, se não era verdade... Eu te confesso que sempre fiquei muito confuso em relação à sua real intenção. Se eu disser que não, estou mentindo pra você. É sobre isso esta conversa. Não quero ser hipócrita e mentiroso. Mas, acima de tudo, hoje, mais do que nunca, eu sei que estamos num jogo. Independente das impressões aqui dentro, quero que a gente tenha uma outra relação lá fora, de respeito".

