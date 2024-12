Maiara, da dupla com Maraisa, aparece com novo namorado; saiba quem é

Maiara, da dupla com Maraisa, está com um novo namorado.

O que aconteceu

O empresário Mohamed Nassar foi apontado como affair da cantora. Splash apurou que o relacionamento entre os dois é recente.

Nassar é dono de uma loja de eletrônicos em um shopping no Paraguai. Segundo Leo Dias, a dupla se conheceu enquanto Maiara e Maraisa se apresentaram no país.

Maiara foi vista de mãos dadas com o novo namorado no cruzeiro da dupla sertaneja. Além do show das cantoras, a atração marítima contou com apresentações de João Pedro & Fellipe e Hugo & Guilherme.