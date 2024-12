'Nada a ver com ela': Leone explica poucas aparições de Galisteu em 'Senna'

Adriane Galisteu (Julia Foti) divide a cena com Ayrton Senna (Gabriel Leone) em apenas duas sequências em "Senna", série lançada pela Netflix na sexta passada (29). Em entrevista exclusiva para Splash, Leone explica a decisão de não aprofundar o relacionamento entre o piloto e a modelo, destacando a opção narrativa de focar em outros períodos marcantes da vida de Ayrton.

Não acho que faltou explorar mais. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu. Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história. Gabriel Leone

A produção também explora outros relacionamentos do piloto, como o com Xuxa (Pâmella Tomé), que ganha destaque no terceiro episódio. Mostra início e fim do relacionamento que chamou a atenção da mídia em 1988. "Foi um amor bonito e importante para os dois. Xuxa fala com o maior carinho do Ayrton até hoje. Conheci ela recentemente em um evento, e ela contou histórias ótimas."

Gabriel Leone destacou transparência de Senna em entrevistas antigas na composição do personagem. "Em nenhum momento, fiquei com a impressão de um Senna 'bonzinho'. Ele foi coerente com o que pensava, teve uma personalidade explosiva desde o começo. Ele entende que, para além das corridas, existia um jogo político."

Representar um Senna 'bonzinho' não seria dar conta de quem ele foi. Claro que existia um lado doce, um emocional muito forte. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito determinada e com ideias claras. É isso que torna esta personalidade tão fabulosa, complexa e interessante.

Os seis episódios da série estão disponíveis na Netflix. Produção detalha desde o início da carreira do piloto brasileiro no automobilismo até seu trágico desfecho.