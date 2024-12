Virginia faz exercício com a filha: 'Grudinho está on até no treino'

Virginia Fonseca, 25, mostra "grude" da filha em treino.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um vídeo de seu treino no Instagram. Neste sábado (30), ela mostrou que estava sendo acompanhada pela primogênita, Maria Alice.

A famosa brincou que a filha estava grudada nela durante os exercícios. "As férias chegando e as mamães já estão preparadas para esse mood?! Por cá, o grudinho está on até no treino", declarou.

Os fãs reagiram ao vídeo de Virginia e Maria Alice. "O grudinho da mamãe", ressaltou uma. "O treino fica mais intenso", opinou outra. "Os outros [exercícios], beleza, mas escada com mais peso? Aí é de morrer", indicou uma terceira.