Entre protagonismo e raras aparições: como 'Senna' mostra Xuxa e Galisteu?

"Senna", lançada pela Netflix na sexta-feira (29), mostra duas famosas ex-namoradas de Ayrton Senna de formas distintas. Enquanto Xuxa é protagonista de um dos episódios da série, Adriane Galisteu interage com o piloto de Fórmula 1 em apenas duas cenas.

O que série mostra

O quarto episódio da série traz Xuxa (Pâmela Tomé) como destaque. Produção recriou participação de Senna (Gabriel Leone) no Xou da Xuxa, em dezembro de 1988. Durante o ano seguinte, o romance entre eles se intensifica. Ao mesmo tempo, crescem os desentendimentos do piloto com o então companheiro de equipe na McLaren, Alain Prost.

Série mostra Xuxa terminando relacionamento com Ayrton Senna. Apresentadora alegou não ser possível manter namoro em decorrência dos longos períodos em que ambos viajavam —ela em turnês, e o piloto competindo na Fórmula 1. Porém, após o término, a série mostra Senna e Xuxa se beijando durante um reencontro em um camarim antes da participação do piloto em um programa de TV.

Ouvi de muitas pessoas que Ayrton Senna sofreu muito quando Xuxa resolveu encerrar a relação.

Ernesto Rodrigues, autor de "Ayrton: o Herói Revelado", em papo exclusivo com Splash

Xuxa (Pâmela Tomé) e Ayrton (Gabriel Leone) em "Senna" Imagem: Guilherme Leporace/Netflix

Adriane Galisteu, interpretada por Julia Foti, interage com Senna em apenas duas cenas. Na primeira, os dois se beijam e conversam rapidamente durante a festa de comemoração pela vitória do piloto em 1993 no Autódromo de Interlagos.

No último episódio, série mostra ligação em que Galisteu demonstra preocupação por Senna disputar o Grande Prêmio de Ímola em 1994. Um acidente envolvendo o brasileiro Rubens Barrichello, na sexta-feira, e a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger, no sábado, precederam a disputa da corrida em que Senna morreu ao se chocar contra um muro na curva Tamburello.

Na sequência, a série mostra outras duas rápidas cenas com Galisteu. Ela aparece observando o Grande Prêmio de Ímola antes e depois da batida que vitimou Senna na Itália. Entre diversos registros de Ayrton Senna exibidos no encerramento da série, aparece um momento em que Adriane Galisteu caminhava com o piloto nos boxes.

Ayrton (Gabriel Leone) e Adriane Galisteu (Julia Foti) em "Senna" Imagem: Aline Arruda/Netflix

Por que Galisteu aparece pouco?

Protagonista comentou sobre raras aparições de Galisteu na série. Em papo exclusivo com Splash, Gabriel Leone destacou que a produção não explora o ano de 1993, em que Adriane e Ayrton se conheceram. Após o tricampeonato mundial em 1991, série salta para 1994 representando detalhes sobre o último final de semana da vida do piloto.

Isso não tem nada a ver com a Galisteu. Tem relação com a forma como nosso roteiro foi construído.

Gabriel Leone

Relação entre Adriane Galisteu e a família Senna sempre foi complicada, segundo Ernesto Rodrigues. O autor da biografia "Senna: o Herói Revelado", obra atualizada neste ano, aponta que os familiares do piloto ficaram incomodados ao notarem um Ayrton "emancipado" e "independente" após o início do relacionamento.

Família tentou evitar algum 'protagonismo' de Galisteu após a morte de Ayrton Senna. Transformaram a Xuxa em uma viúva, mesmo sabendo que o relacionamento havia terminado há tempos. Ernesto Rodrigues

Episódios de "Senna" estão disponíveis na Netflix desde a sexta-feira (29). Em seis capítulos, a produção detalha o início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.