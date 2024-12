Peões expõem incômodo com rivais em A Fazenda: 'A casa é deles'

Albert Bressan, Juninho e Vanessa Carvalho se queixaram da convivência com Sacha Bali, Yuri Bonotto, Luana Targinno e Gui Vieira em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Juninho, Albert e Vanessa ironizaram os adversários e apontaram comportamentos que veem como desrespeitosos. Para eles, os peões agem como se fossem os donos da propriedade.

Juninho: "Eles estão sendo humilhados há dois meses... Cara, olha como eles estão. A casa é deles...".

Albert: "Eu como duas vezes por dia".

Juninho: "A pia do banheiro é toda deles, é toda ajeitada para eles. É desodorante...".

Albert: "Eles comem seis vezes ao dia".

Juninho: "É. Eles tomam café antes [do trato], voltam, comem, almoçam, comem à tarde, jantam e comem antes de dormir. Mas não é só 'beliscar' alguma coisa. Eu, por exemplo, pego uma fruta só para não ficar com a barriga vazia. Mas eles, não".

Vanessa: "A casa é tão deles que eles falam alto demais. Isso me incomoda muito".

Albert: "É VT".

Juninho: "Eles falam alto mesmo. Eu não entendo quando eles falam que são vítimas aqui".

Vanessa: "Isso é papo furado que colou com o Sacha e os outros estão usando".

