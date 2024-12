Angélica faz 51 anos e ganha declaração de amor de Luciano Huck: 'Te amo'

Angélica celebra 51 anos de vida neste sábado (30) e aproveitou para refletir sobre amadurecimento, além de ganhar declaração de amor do marido, Luciano Huck.

O que aconteceu

Angélica disse celebrar o amor e a vida ao refletir sobre aprendizados que são adquiridos com a idade. "Os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: minha família, que é meu alicerce, e está conectada comigo mesma e com tudo que me faz bem. Agora é seguir em frente, de peito aberto para novos desafios, aprendizados e aventuras. E claro, sempre rodeada dos amigos que fazem essa jornada ainda mais especial", escreveu em postagem no Instagram.

Luciano Huck homenageou a esposa e disse ser grato à vida por ter cruzado seu caminho com o de Angélica. "Hoje o dia é dela e a palavra que define é gratidão por a vida ter cruzado nossos caminhos, pela família que construímos juntos, pela saúde que nos permite continuar sonhando e construindo lado a lado".

Huck também elogiou a força da amada e falou em superação de dificuldades juntos. "Gratidão por você ser essa mulher incrível e mãe maravilhosa, por estarmos aqui, juntos, superando tudo o que já enfrentamos. Gratidão pelas risadas, pelas gargalhadas e por cada momento único que compartilhamos. Feliz aniversário, Angélica! Pelo infinito e além. Te amo", completou.

Luciano Huck e Angélica estão casados há 20 anos. Eles são pais de Joaquim, 19, Benício, 17, e Eva, 12.