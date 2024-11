'Senna' explora dramas pessoais e tragédias do maior piloto brasileiro

"Senna" estreia nesta sexta-feira (29) na Netflix e é apontada como uma das grandes apostas deste ano da plataforma de streaming.

Em seis episódios, a minissérie abordará a história pessoal e profissional do ídolo do automobilismo no Brasil Ayrton Senna, que morreu em 1994.

Na trama, a Netflix procurou abordar mais sobre o lado pessoal de Senna, fofocas e até episódios mais tristes da história do piloto, diz Flavia Guerra. A jornalista, que esteve no set de filmagens da série na Argentina, diz que vida pessoal e profissional de Senna são "inseparáveis".

Retratar esporte não é fácil. E, na série, isso está muito bem colocado com a vida particular do Senna. A série trata com muita sobriedade essa vida pessoal, mas de um jeito muito orgânico. É um grande acerto. Quem não conhecia o Senna verá uma faceta mais aprofundada dele, e quem era fã vai se emocionar, chorar e reviver. Flavia Guerra

A minissérie promete mostrar toda a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas com um "superelenco", avalia Vitor Búrigo. Além de Gabriel Leone, que dá vida a Senna, estão na produção Alice Wegmann, Christian Malheiros, Marco Ricca, Pamela Tomé e atores internacionais.

Essa série vem para abranger ainda mais essa trajetória que ele teve —curta— de sucesso e que, infelizmente, acabou com uma tragédia. Vitor Búrigo

Gabriel Leone foi aprovado por família de Senna

Gabriel Leone contou em entrevista à jornalista Flavia Guerra que precisou passar por testes para integrar o elenco e chegou a ser aprovado pela família de Senna para interpretar o piloto.

Fiz um teste porque é uma série gigantesca da Netflix. Houve uma aprovação geral, inclusive da família Senna, pela relação que eles têm com a série e o cuidado que têm com a imagem do Ayrton —e sempre tiveram. Gabriel Leone

Leone também afirmou que a aprovação para interpretar um "ídolo brasileiro" foi uma das notícias mais felizes que já recebeu. "Tenho dentro de mim a idolatria, e tenho a total noção do que ele representa para o brasileiro", disse.