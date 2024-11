Sacha faz ranking dos peões mais 'fracos' para roça: 'Sidney é o primeiro'

Durante conversa com Yuri na sala da sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha criou um ranking dos peões mais "fracos" do grupão.

O que aconteceu

Conversando sobre o jogo, Sacha disse que acha que Sidney é o peão mais fraco e o próximo a ir para a roça.

Sacha disse: "Em ordem de fraqueza, vejo: Sidney, Flora, Albert, Gilsão, Vanessa, Juninho e Flor".

A gente precisa pegar essas pessoas que estão no topo da pirâmide e focar para votar.

O ator completou. "O Albert acabou de voltar. Eu colocaria: Sidney, Flora e Gilsão para ir com algum de nós para disputar a prova do Fazendeiro. E um de nós vai vetar o Gilsão e fazer a prova com o Sidney e a Flora."

