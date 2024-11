Sacha dispara contra Albert: 'Sua estratégia não muda nada no jogo'

Após a eliminação de Fernando na 10ª roça, Sacha e Albert discutiram na cozinha da sede da A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Albert questionou a estratégia utilizada pelo G4 que levou Yuri a um dos banquinhos da indicação. Porém, o peão conquistou o chapéu de Fazendeiro e ficou fora da última roça.

Albert disse. "Acho sacanagem. Igual vocês me colocaram para tirar a Babi, mas não vetaram ela na prova do Fazendeiro. Ela poderia ter voltado líder."

Sacha respondeu. "Ela era fraca de prova. As nossas estratégias semanais estão dando certo. A sua estratégia, até agora, não sei qual é. Até agora, não mudou nada no jogo."

Albert falou. "Não preciso contar minha estratégia para ninguém. Você fica indignado por isso. Você queria que eu tivesse feito parte do seu grupo."

Sacha disse. "Quando que a gente falou sobre isso? Foi você que veio abordar o Gui uma vez."

