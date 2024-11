O que se sabe e o que falta esclarecer sobre sequestro de modelo em SP

A modelo Luciana Curtis, 47, foi sequestrada na última quarta com o marido e a filha. Eles saíam de um restaurante no Alto da Lapa, em São Paulo, quando foram levados para um cativeiro em Parada de Taipas.

O que se sabe

Sequestro de modelo e família. Luciana, o marido Henrique Gendre e a filha de 14 anos foram sequestrados saindo de um restaurante de comida japonesa na avenida Pio 11, na zona oeste de São Paulo, e levados para um cativeiro em Parada de Taipas, na zona norte, onde passaram a noite.

Passaram a noite no cativeiro. Os criminosos os levaram no veículo próprio da família, que foi obrigada a fazer transferências bancárias e liberada na manhã da quinta-feira. Cerca de 12 horas após o início do sequestro, eles pediram auxílio a funcionários municipais na rua e foram acolhidos.

Outra filha desconfiou do sumiço. Na manhã de ontem, outra filha do casal, que não havia acompanhado a família e estava em casa, estranhou a ausência dos pais e da irmã e avisou um tio. Eles acionaram a Polícia Civil e a divisão antissequestro.

Vitimas foram localizadas pelo celular. Por meio do georreferenciamento do telefone celular de uma das vítimas, os agentes descobriram o local aproximado onde elas estavam e foram até lá. O cativeiro em que eles ficaram, um casebre, estava vazio quando a investigação chegou.

Sequestradores não foram identificados. A 3.ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima tomou o depoimento das vítimas e tenta identificar os criminosos, inclusive com ajuda de imagens de câmeras de segurança. Ainda não se sabe quantos criminosos estão envolvidos.

Detalhes serão preservados. Em nota, a Secretaria da Segurança de São Paulo informou que "a Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) está empenhada na identificação e prisão dos envolvidos" e que "outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais".

Quem é Luciana Curtis

Brasileira nasceu em São Paulo, em 8 de dezembro de 1976. Ela é filha do corretor de seguros inglês Malcolm Leo Curtis e da professora de história da arte e história moderna potiguar Kátia Maria Furtado de Mendonça Curtis.

Modelo é casada com o fotógrafo Henrique Gendre há 28 anos e o casal tem duas filhas: Cora, de 14 anos, e Dahlia, de 11.

Luciana foi descoberta por um olheiro da agência Ford Models quando ainda era adolescente. Em 1993, aos 17 anos, venceu a final brasileira do Supermodel of the World, um dos maiores concursos de modelos do mundo. Ela ficou entre as quatro primeiras colocadas na final mundial.

Curtis morou por mais de 20 anos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e retornou ao país em 2021. Ela é considerada a modelo com o maior tempo de contrato com a agência Ford Models. Em 2012, assinou contrato como o novo rosto mundial da Avon.

Modelo estampou capas e editoriais para revistas renomadas. Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire, Nova, Elle, The Sunday Times e Harper's Bazaar estão entre as publicações estreladas pela famosa.

*Com informações do Estadão Conteúdo