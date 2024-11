Festival de Verão 2025 terá Natiruts, sertanejo e homenagem ao axé

Shows de pagode, reggae, sertanejo e eletrônico, além de homenagens aos 40 anos do axé, vão agitar o Festival de Verão Salvador 2025.

O line-up completo foi anunciado na quinta-feira (28), com direito a pocket shows de Leo Santana, Pedro Sampaio e Xamã, atrações do festival, que acontecerá mais uma vez no Parque de Exposições, em Salvador, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2025. O Multishow e o Globoplay vão transmitir o evento.

Para celebrar o 40º aniversário do axé, no berço de sua criação, o festival terá shows de quem ajudou a escrever a história do gênero, como Daniela Mercury com Timbalada, Bell Marques e Ivete Sangalo.

Já Luiz Caldas e Saulo levam ao palco uma nova versão do aclamado projeto de voz e violão, agora com banda completa.

Pela primeira vez, o sertanejo ganha destaque no festival com o encontro de Jão e Gustavo Mioto, e se expande para novos territórios com o show de Ana Castela, que convida Xamã para uma fusão ousada entre suas raízes e o trap.

O grupo de pagode Só Pra Contrariar, por sua vez, recebe no palco a poderosa voz de Alcione, e a batida do reggae será representada com grande destaque pelo Natiruts, que chega à fase final da sua última turnê, celebrando mais de 30 anos de trajetória. A banda promete se despedir do público baiano com a apresentação.

O BaianaSystem volta ao festival promovendo mais um encontro, desta vez com a participação dos fundadores do Planet Hemp, Marcelo D2 e BNegão. Ludmilla também retorna ao palco do festival.

O eletrônico ganhou destaque popular, com a inclusão de DJ Alok e Pedro Sampaio.

Para os fãs de rock e R&B, Pitty convida ao palco a cantora revelação Melly.

"Esta edição é, sem dúvida, uma das mais heterogêneas dos últimos tempos, reafirmando o festival como um espaço de celebração da pluralidade cultural que define o nosso país", concluiu Zé Ricardo, curador do festival.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2025

Data: 25 e 26 de janeiro de 2025

Local: Parque de Exposições de Salvador

Sábado, 25 de janeiro

Alok

Ana Castela convida Xamã

Bell Marques

Daniela Mercury e Timbalada

Natiruts

Pitty convida Melly

Só Pra Contrariar convida Alcione

Domingo, 26 de janeiro

BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão

Ivete Sangalo

Jão convida Gustavo Mioto

Leo Santana

Luiz Caldas & Saulo

Ludmilla

Pedro Sampaio

INGRESSOS

Primeiro lote

Ingresso individual (sábado ou domingo)

Pista - R$ 120,00 (inteira) / R$ 70,00 (meia solidária) / R$ 60,00 (meia)

Camarote - R$ 210,00 (preço único)

Passaporte (sábado e domingo)

Pista - R$ 216,00 (inteira) / R$ 126,00 (meia solidária) / R$ 108,00 (meia)

Camarote - R$ 378,00 (preço único)

Venda online: https://bileto.sympla.com.br/event/100410

Venda física: Boratickets - Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores) - 2º piso