Albert diz que pensou em jogar água na cara de Yuri: 'Contei até dez'

Durante conversa com Sidney, Albert revelou que, em uma das suas discussões com Yuri, teve vontade de jogar água na cara do peão.

O que aconteceu

Albert disse como se sentia durante os embates com Yuri. "Cara, eu contei até dez para fazer uma besteira, mas não de agressão. Eu pensei em voar e jogar meu cantil com água na cara dele, porque pode."

Albert continuou. "Eu pensei: 'Para, não faz isso'. Aí, ele veio bem perto de mim e senti que era isso que ele estava desejando que eu fizesse. Era o que ele queria."

"Eu me afastei, mas ele veio atrás. Eu dou um boi para não entrar em uma briga, como a Galisteu falou, mas, se eu entrar, dou toda a minha boiada. Pode ser um ponto fraco meu? Pode, mas não seja sacana comigo."

