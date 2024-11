Letícia Colin erra letra de música e interrompe duas vezes especial do Rei

Letícia Colin esqueceu a letra de "Olha" durante a gravação do especial Roberto Carlos (Globo), nesta quarta-feira (27), em São Paulo. Splash acompanhou a apresentação.

O que aconteceu

Famosa interrompeu o show duas vezes antes de acertar o início da música. Ela dividiu o palco com as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes. "Desculpe de novo. Vai dar certo, gente. Vamos juntos", disse a artista.

Eu estou muito nervosa. Vocês imaginam o que é estar aqui? Desculpa. Letícia Colin

Roberto brincou com a situação. Ele disse que estava nervoso ao lado das famosas e que também havia esquecido a letra. O momento arrancou risos do público, que lotou o Allianz Parque.

Especial Roberto Carlos

Gilberto Gil foi um dos convidados da noite Imagem: Globo / Bob Paulino

Roberto Carlos, 83, subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira (27), para a gravação do especial de fim de ano da Globo. A apresentação foi o show de número 50 do artista no canal da família Marinho.

Gilberto Gil foi o primeiro convidado da noite. O músico, que em 2025 fará a última grande turnê da carreira, cantou "Vamos Fugir" e "A Paz". O "Rei" agradeceu a presença do amigo, e ainda brincou com a agenda corrida de Gil: "Você é cheio de compromissos".

Show também contou com participação de outros artistas, a exemplo de Wanderléa, Zeca Pagodinho e Chitãozinho e Xororó.